إعادة فتح مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس، الخميس، إعادة فتح المجال الجوي للمطار بعد إغلاق دام 3 أشهر، نتيجة تعرضه للقصف عدة مرات من قبل طيران اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وقالت إدارة المطار في بيان عبر صفحتها على “فيسبوك”، إن فريق الخطوط الجوية الإفريقية (حكومية) بدأ استقبال ركاب رحلة الشركة القاصدة مطار إسطنبول الدولي، في أولى الرحلات بعد توقف دام حوالي 3 أشهر.

والثلاثاء، أعلنت شركات طيران مدني، بدء تسيير رحلاتها من مطار معيتيقة الدولي، ابتداءً من الخميس.

وذكرت شركة الخطوط الليبية، أنه “بناء على ترتيبات وزارة المواصلات بحكومة الوفاق، ستشرع الشركة في تسيير رحلاتها الجوية من مطار معيتيقة الدولي من الخميس”.

وأضافت الشركة، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، أن “أولى رحلات الشركة ستكون إلى تونس في رحلتها الصباحية”.

من جانبها، أعلنت شركة الأجنحة الليبيm، في بيان، استئناف رحلاتها من مطار معيتيقة إلى إسطنبول وتونس، ابتداءً من السبت المقبل.

ومطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حددت وزارة المواصلات في حكومة الوفاق، 12 من الشهر نفسه، موعدا لإعادة تشغيل مطار معيتيقة الدولي.

وقالت الوزارة حينها في بيان، إن شركتي الخطوط الجوية الليبية والإفريقية، ستستأنفان رحلاتهما بدءاً من التاريخ المحدد، أما باقي الشركات الناقلة فستباشر العمل تباعا وبشكل تدريجي.

ومطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت السلطات في طرابلس، إغلاق المطار ونقل جميع الرحلات إلى مطار مصراتة، بعد تعرض الأول لقصف صاروخي متكرر من قبل قوات حفتر.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان المنصرم، تشن قوات حفتر، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين. (الأناضول)