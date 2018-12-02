إعادة فتح 4 موانئ لتصدير النفط في ليبيا

ارشيف

قال مهندسون بموانئ ليبية ومصدر بقطاع الشحن في البلاد يوم الأحد، إنه أعيد فتح أربعة موانئ لتصدير النفط أغلقت الأسبوع الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأضافوا أن ناقلات ترسو في موانئ راس لانوف والسدرة والزويتينة والبريقة في شرق ليبيا، بجانب ميناء الزاوية الواقع في غرب البلاد والمتصل بحقل الشرارة.

وذكر مصدر بقطاع الشحن أن ميناء مليتة الغربي فقط لا يزال مغلقا بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت المؤسسة الليبية للنفط يوم الجمعة إن سوء الأحوال الجوية دفع إلى إغلاق موانئ راس لانوف والزويتينة والسدرة والزاوية.

كما أفادت المؤسسة ذاتها بأن الإنتاج نزل بالفعل 150 ألف برميل يوميا.

سجل إنتاج ليبيا النفطي في الفترة الأخيرة أعلى مستوى في خمس سنوات عند 1.3 مليون برميل يوميا.