إعادة محاكمة فتاة "التوك توك" حنين حسام .. تفاصيل

تستعد محكمة جنايات القاهرة، لمحاكمة فتاة "تيك توك" حنين حسام، لنظر أولى جلسات إعادة محاكمتها في قضية الإتجار في البشر بعد الحكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، أن المتهمة حنين حسام، خضعت للتحقيق، واعترفت بأنها تحصل على دولارات من تطبيق "لايكي"، وجاء ذلك خلال ردها على سؤال محقق النيابة حول أنها متهمة بالإعلان عن طريق حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والدعوة للفت الأنظار إلى الدعارة.

20 فيديو في الشهر

وقالت فتاة الـ"تيك توك" عن تفاصيل شركة وتطبيق لايكي: "أنا بشتغل معاها بقالي سنتين"، مضيفة أثناء التحقيق معها أن هناك بينهما عقد إلكتروني وأن:

"الشركة تطلب مني إني أنا أعمل 20 فيديو في الشهر وأشيرهم على تطبيق لايكي والفيديوهات بتبقى عبارة عن إن أنا بغني على الأغنية عادي وبرفق الهاشتاج الخاص بلايكي مقابل إني باخد 400 دولار".

وعن أسباب تحويل شركة وتطبيق "لايكي" مبالغ مالية لها، قالت "حنين": "عشان أنا بعمل لهم فيديوهات خاصة باسم شركتهم.. ومجرد إني بس بغني ورا الأغنية بنظام التيك توك.. بيتم تحويل الفلوس ليا.. وبشتري بيهم هدوم وتليفونات واتبرعت بجزء منها لمستشفى 57357".

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت يوم الأحد الماضي، بمعاقبة حنين حسام بالسجن لمدة 10 سنوات على خلفية اتهامها بالإتجار فى البشر، كما قضت أيضا بمعاقبة مودة الأدهم بالسجن لمدة 6 سنوات على خلفية نفس التهمة.