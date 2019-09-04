إعصار دوريان يقترب من فلوريدا ويسبب دمارا واسعا بالباهاما

سبّب الإعصار دوريان دمارا هائلا في جزر الباهاما، وتأهب مسؤولو الإغاثة يوم الثلاثاء لأزمة إنسانية بدأ نطاقها يتكشف بعدما قتلت إحدى أقوى العواصف التي تضرب الجزر ما لا يقل عن سبعة أشخاص.

وأظهرت لقطات مصورة من الجو فوق جزيرة أباكو الكبرى أحياء غمرتها مياه الفيضان ومباني مهدمة وقوارب منقلبة وحاويات شحن متناثرة مثل دمى اللعب. واقتلعت الجدران أو الأسقف جزئيا في كثير من المباني التي لم تدمر بالكامل.

وبينما تراجعت شدة الإعصار دوريان إلى الفئة الثانية، فقد اتسع نطاقه وزادت سرعته يوم الثلاثاء. وقال خبراء الأرصاد الجوية إنه سيكون "قريبا بشكل خطر" من الساحل الشرقي لفلوريدا في الساعات الست والثلاثين القادمة، حيث صدرت أوامر بإجلاء أكثر من مليون شخص.

وقال فيليب بريف ديفيز، زعيم المعارضة في الباهاما، بعدما حلق بطائرة لخفر السواحل الأمريكي فوق أباكو: "إنه مشهد مروع".

وقال للصحفيين في مطار ناساو بعدما عاد من الرحلة مع رئيس وزراء الباهاما هوبرت مينيس: "تقطعت السبل بتجمعات سكنية، ولا تزال المياه تغمر الطرق".

وقدر مينيس عدد القتلى بسبعة مع توقعات بارتفاع عدد الوفيات.

قوائم طويلة للمفقودين

ومع تعطل الهواتف -بما في ذلك خطوط الطوارئ- في جزيرتي أباكو والباهاما الكبرى، وضع السكان قوائم لذويهم المفقودين على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة، ومقره مدينة ميامي، إن الأمواج الناجمة عن العاصفة كانت أعلى من المستويات العادية بما يتراوح بين 3.7 و5.5 أمتار.

وقال المركز في تقرير في الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0000 بتوقيت جرينتش) إن الإعصار دوريان محمل برياح سرعتها 175 كيلومترا في الساعة، ويتحرك في اتجاه الشمال الغربي، وإنه على بعد 170 كيلومترا شرقي كيب كنافيرال بولاية فلوريدا.

وقال المركز: "من المتوقع أن يظل دوريان إعصارا قويا خلال اليومين القادمين".

ولن يتضح على وجه الدقة حجم الدمار الذي خلفه دوريان في جزر الباهاما، إلا عندما تمر العاصفة وتدخل طواقم الإنقاذ المنطقة. وضرب الإعصار جزر الباهاما على مدى الأيام الثلاثة الماضية.



وقال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن حوالي 13 ألف منزل في الباهاما ربما دُمرت، أو لحقت بها أضرار جسيمة.



وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في بيان، إن جزر أباكو في شمال الباهاما قد تحتاج أغذية لنحو 14500 شخص، وإن جزيرة الباهاما الكبرى قد تحتاج أغذية لنحو 45700 شخص. وتستند التقديرات المبدئية إلى تقييم لممثلي دول الكاريبي وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمات أخرى.



وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تويتر إنها "تنقل جوا مواد إغاثة حيوية مثل الأغطية البلاستيكية ومستلزمات صحية وحاويات مياه" من ميامي إلى الباهاما. وقال خفر السواحل الأمريكي إن أربع طائرات هليكوبتر تابعة له تساعد في جهود الإغاثة الإنسانية.



ومن المتوقع أن يضرب الإعصار دوريان فلوريدا خلال الليل، قبل أن يضرب برياحه القوية وأمواجه الخطيرة سواحل جورجيا وساوث كارولاينا ونورث كارولاينا في ساعة متأخرة من مساء الخميس.



وأصدر حكام تلك الولايات أوامر بالإخلاء في المقاطعات الساحلية.



وطلب خبراء الأرصاد من سكان فلوريدا الاستجابة لأوامر الإخلاء الإلزامية السارية الآن في تسع مقاطعات على الأقل.