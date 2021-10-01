إعصار قوي يضرب اليابان ويعطل رحلات جوية وقطارات

ضرب اليوم الجمعة، إعصار قوي اليابان وبعض جزرها الشرقية مع هبوب رياح وسقوط أمطار غزيرة، ما أدى إلى توقف بعض رحلات الطيران الداخلية والقطارات.

وتعرضت منطقة طوكيو لأمطار غزيرة وهبوب رياح في منتصف النهار، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إن إعصار "ميندول" كان بالقرب من إحدى جزر إيزو قبالة الساحل الجنوبي لطوكيو، يتحرك باتجاه الشمال الشرقي بسرعة حوالي 35 كيلومترا (21 ميلا) في الساعة ويحمل رياحا تصل سرعتها إلى 162 كيلومترا (100 ميل) في الساعة.

وتم تعليق بعض خدمات القطارات المحلية في تشيبا ومحافظات أخرى شرق طوكيو مؤقتا اليوم الجمعة، وجرى إلغاء العديد من الرحلات الجوية والعبارات التي تربط مطار هانيدا بطوكيو والجزر الخارجية.

وصرح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، كاتسونوبو كاتو، للصحفيين بأنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات حتى الآن، وحث سكان جزيرة إيزو على البقاء في منازلهم وتجنب الاقتراب من النوافذ الزجاجية، حتى يمر الإعصار.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية سكان المناطق المتضررة من احتمال حدوث فيضانات وانهيارات طينية.