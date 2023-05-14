إعصار موكا يهدد الملايين في بنجلادش وميانمار (فيديو)

يعيش الملايين في بنجلادش وميانمار، حالة من القلق والترقب، بعد توجه عاصفة قوية نحو سواحل البلدين، اليوم الأحد، محملة برياح تصل سرعتها إلى 201 كيلومترات في الساعة.

وأجبر "الإعصار موكا"، الذي يتوقع أن يتسبب بارتفاع منسوب مياه البحار إلى 4 أمتار، السلطات في بنجلادش وميانمار، إلى إجلاء مئات آلاف الأشخاص، الذين يعيش معظمهم في بيوت هشة، إلى مناطق أكثر أمنا للحفاظ على حياتهم.

وعلى الرغم من التوقعات التي تشير إلى تأثير الإعصار موكا، في أكثر من مليونَي شخص على نحو مباشر في مسار معظمه في ولايتي راخين وتشين في ميانمار، إلا أن مركز الأقمار الاصطناعية التابع للأمم المتحدة، أطلق تحذيراته من أن الكثيرين قد يعانون مع تحرُّك العاصفة إلى الداخل من خليج البنغال.

ونقلت السلطات في بنجلادش ، نحو 300 ألف شخص، قبل أن تضرب العاصفة اليابسة ظهر اليوم، حسب التوقعات، وقال ميزان الرحمن، مسؤول الإغاثة من الكوارث: "إنقاذ الأرواح هو أولويتنا الرئيسة".

ويسود قلق، كبير من المخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها أكثر من مليون لاجىء من الروهينجا، بينهم نصف مليون طفل، يعيشون في مخيمات ببلدة كوكس بازار الساحلية بالقرب من مسار الإعصار.

وقالت فرح كبير من منظمة أكشن إيد للأعمال الإنسانية في بنجلادش: "إننا نعمل بشكل جدي، على نقل الأشخاص المعرضين للخطر إلى أماكن أكثر أمنا، مع ترتيب حزم إغاثة لهم".

يشار إلى أن معظم اللاجئين يعيشون في مساكن مؤقتة في مخيمات مكتظة بعد فرارهم من حملة القمع التي قادها الجيش في ميانمار عام 2017.