إعصار يضرب منتجع أنطاليا التركي

ضرب إعصار منتجع أنطاليا التركي ما أدى إلى إصابة نحو عشرة أشخاص وانقلاب حافلات، وألحق ايضا أضراراً بطائرات كانت متوقفة في المطار، فيما حذر مسؤولون يوم الأحد 27 يناير 2019 من استمرار الأحوال الجوية السيئة.

وبعدما ضرب الإعصار المنطقة الواقعة جنوباً السبت، قال محافظ أنطاليا منير كارالوغلو أن 12 شخصا أصيبوا وأن الرياح جرفت حافلتين إلى المطار.

وأضاف أن أضراراً جزئية لحقت بطائرتين ومروحية تابعة للشرطة.

وهذا خامس إعصار يضرب المنطقة خلال ثلاثة أيام، بحسب مكتب المحافظ.

وحذرت محافظة أنطاليا الأحد السكان على تويتر من استمرار خطر حدوث إعصار جديد ورياح عاتية وفيضانات ورعود في شرق المحافظة.

وصرح نائب انطاليا السابق وزير الخارجية الحالي مولود تشاوش أوغلو الأحد للصحافيين بأن شخصين قتلا بعد عواصف وفيضانات في شرق المحافظة.

وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء الخميس أن شخصين قتلا بعدما ضرب إعصار منطقتي كوملوكا وفينيكي فيما أصيب عشرة أشخاص على الأقل.

وتبحث فرق الإنقاذ الأحد عن طالبة جامعية عمرها 20 عاماً فُقدت بعدما ضرب الاعصار سيارتها بينما كانت متجهة لزيارة والديها، بحسب الوكالة.

وقال وزير البيئة مراد كوروم إن أضرارا لحقت بنحو 315 منزلاً في اليومين الفائتين في المحافظة بسبب سوء الأحوال الجوية.

والأحد قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في تجمع في أنطاليا أن كلفة الأضرار المادية بلغت نحو 100 مليون ليرة تركية (19 مليون دولار، 16,6 مليون يورو).