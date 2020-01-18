إعفاء وزير خارجية كوريا الشمالية من منصبه

قالت مصادر اعلامية كورية ان وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو، أعفي من منصبه.

ونقل موقع NK News الإخباري الذي يتخذ من سيئول مقرا له عن مصادره في بيونغ يانغ تأكيدها أن الإعلان رسميا عن اسم خليفة الوزير المقال من المتوقع أن يتم حتى الخميس المقبل تقريبا.

ووصف الموقع إقالة ري تعديلا سياسيا كبيرا سيكون له تأثير ملموس على النهج الخارجي لكوريا الشمالية.

من جانبها، أشارت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية إلى ضرورة توخي الحذر في تقييم أي تغير لصفة ري، الدبلوماسي المخضرم الذي تولى على مدى سنين مناصب مهمة خاصة بالعلاقات مع الغرب، بما في ذلك منصب سفير بيونغ يانغ لدى لندن.

ولم يحضر ري هذا العام، لأول مرة منذ توليه حقيبة وزارة الخارجية عام 2016، أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الماضي.