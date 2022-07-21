إعلامية لبنانية تطالب اللاجئين السوريين بمغادرة بلادها

طالبت الإعلامية اللبنانية داليا أحمد اللاجئين السوريين بمغادرة بلادها.

وأثارت مطالبة أحمد جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.

ودعت الإعلامية عبر برنامجها على قناة "الجديد" إلى رحيل اللاجئين السوريين، لأن بلدها أصبح "مفلسا" وشعبه يطلب الهجرة إلى الخارج.

وقالت في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "لبنان قام بواجبه بشأن حقوق الإنسان.. ما تيجوا تنظروا على بلد أفلس وشعبه عم بيهاجر، ما تنظروا على بلد حضن الشعب السوري 12 سنة".

ولم تكتف بذلك، بل أكدت أن الشعب اللبناني هو "منبع الإنسانية" وأن اللبنانيين استضافوا اللاجئين السوريين حينما كانوا قادرين على ذلك التحمل، مشيرة إلى أنه "للأسف ما بقى شيء نتقاسموا معكن غير الهجرة.. مش لايقة الشعب اللبناني يهاجر وتبقوا لحالكن هون".

وأثارت تصريحاتها واسعة من الجدل وسط تعليقات رأت ما قالته مشاركة في "الخطاب العنصري" ضد اللاجئين وتحريض على العنصرية والتمييز ضد هؤلاء اللاجئين السوريين"، وذلك بالتزامن مع تعبير آخرين عن قلقهم من "تأجيج أزمة قابلة للاشتعال بالفعل".

وأعرب بعض المغردين على "تويتر" عن اندهاشهم من تصريحاتها، بدعوى أنها كانت ضحية سابقة لحملة عنصرية بسبب لون بشرتها "السمراء"، على اعتبار أن داليا أحمد، من أصول سودانية ومصرية، ووصلت إلى بيروت وهي رضيعة.