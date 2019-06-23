إعلامي في "الجزيرة" يعلن تضامنه مع ولي العهد السعودي (تغريدة)

فاجأ الإعلامي بقناة الجزيرة القطرية جمال ريان متابعيه بإعلان تضامنه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ضد الابتزاز الأمريكي، رغم انتقاداته له وللمملكة في الأزمة مع قطر

وكتب ريان ردا على تأكيد أحد المتابعين بأن السعودية ستضطر لأن تكون أول المشاركين في مؤتمر البحرين "لأن ترامب يمسك مشنقة بن سلمان في قضية اغتيال جمال خاشقجي"، قائلا: "إن صحت هذه الفرضية فإنني أعلن وقوفي إلى جانب الأمير محمد بن سلمان ضد الابتزاز الأمريكي، فلسطين والقدس جزء من عقيدتنا الإسلامية، وليس من حق أحد المساومة عليها #الخليج #السعودية #الإمارات #قطر #مصر #المغرب_العربي".

وكان ريان الذي طالما هاجم السعودية والإمارات على حصار قطر، قد كتب على حسابه: "ورشة البحرين" "لجمع الأموال والتبرعات العربية والدولية لتمويل صفقة الاعتراف بواقع سياسي إسرائيلي على فلسطين، لكن فلسطين فيها #القدس، وواقعها ديني في عقيدة المسلمين، فهل تنجح الصفقة في دفع العرب والمسلمين إلى التخلي عن جزء من عقيدتهم الإسلامية؟"

إن صحت هذه الفرضية فإنني أعلن وقوفي إلى جانب الأمير محمد بن سلمان ضد الابتزاز الأمريكي ، فلسطين والقدس جزء من عقيدتنا الإسلامية ،وليس من حق احد المساومة عليها #الخليج #السعودية #الامارات #قطر #مصر #المغرب_العربي https://t.co/1s4FIcCCMG — جمال ريان (@jamalrayyan) June 23, 2019

وتفاعل بعض رواد التواصل الاجتماعي مع التغريدة، حيث علق حساب يدعي "هذال الشلال": "أخ جمال أعلن وقوفك من الآن إذا كان أنت صادق لأن لن ولم يساوم على القدس سموه حفظه الله"

أتي هذا عقب ما كشفته الإدارة الأمريكية عن بعض تفاصيل ما وصفته بمبادرة الشرق الأوسط التي عرفت إعلاميا باسم "صفقة القرن"، والتي تتضمن تخصيص 50 مليار دولار لتمويل الاستثمارات في الأراضي الفلسطينية.

وتتضمن الخطة المثيرة للجدل إنشاء ممر يربط المناطق الفلسطينية، وإنشاء صندوق استثماري عالمي لتمويل إصلاح الاقتصاد الفلسطيني.