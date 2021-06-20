إغلاقات جديدة بتونس ومليون جرعة لقاح لمشجعي مونديال قطر

شددت قطر على انها لن تسمح بدخول الجماهير للملاعب بدون تلقيهم التطعيم الكامل ضد الفيروس.

أعلنت الحكومة التونسية فرض إغلاق لأسبوع في أربع ولايات يتجاوز فيها معدل العدوى بفيروس كورونا 0,4 بالمئة، فيما تواجه المستشفيات صعوبات في معالجة الإصابات الخطرة في بعض مناطق البلاد.

ويشمل الإغلاق ولايات باجة وسليانة (شمال غرب) وزغوان (شمال) والقيروان (وسط) حتى 27 حزيران/يونيو، وفق ما أفادت رئاسة الحكومة في بيان الأحد.

وسجل في الولايات الأربع معدل تجاوز 400 إصابة لكل 100 ألف نسمة خلال الأسبوعين الأخيرين.

وأوضحت الحكومة التونسية أنه سيتم تكثيف حملات التقصي وإحداث مراكز عزل جهوية للمصابين.

رغم ذلك، قررت السلطات مواصلة إجراء امتحانات الشهادة الثانوية في الولايات الأربع، وفق ما أوضحت الحكومة في بيان منفصل مساء السبت.

وأرسلت هذا الأسبوع تعزيزات من المؤسسات الصحية العسكرية إلى القيروان للمساعدة في احتواء تفشي الوباء ودعم المستشفيات المحلية في ظلّ تدفق المصابين.

تونس التي ألغت غالبية القيود مع اقتراب الموسم السياحي الصيفي، باستثناء حظر التجول من العاشرة ليلا إلى الخامسة فجرا، تسجل حاليا عشرات الوفيات وأكثر من ألفي إصابة يوميا بالفيروس في صفوف سكانها البالغ عددهم نحو 12 مليون نسمة.

واحصت السلطات الصحية التونسية 381,175 إصابة مؤكدة و13960 وفاة جراء كورونا منذ آذار/مارس 2020.

لقاحات لمشجعي مونديال 2022

الى ذلك، أعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني الأحد أنّ بلاده تسعى لتوفير مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا لمشجعي منتخبات بطولة كأس العالم بكرة القدم التي تستضيفها الدولة الخليجية العام المقبل.

وقال المسؤول القطري في لقاء مع رؤساء تحرير صحف محلية انه بسبب "وجود احتمال عدم قدرة بعض الدول على تطعيم جميع مواطنيها، لن تسمح دولة قطر بدخول الجماهير للملاعب بدون تلقيهم التطعيم الكامل ضد الفيروس".

وأضاف "لذلك نجري حاليا مفاوضات مع إحدى الشركات لتوفير مليون لقاح ضد فيروس كورونا من أجل تحصين وتطعيم بعض القادمين إلى بطولة كأس العالم".

وتابع رئيس الوزراء "هدفنا الأساسي من تطعيم بعض القادمين إلى قطر لحضور بطولة كأس العالم هو حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين".

وسجّلت قطر نحو 220 ألف إصابة بالفيروس بينها 583 حالة وفاة.

وتعمل الدولة الخليجية حاليا على إعادة الحياة إلى طبيعتها مع التراجع عن بعض الإغلاقات التي فرضتها في وقت سابق لوقف انتشار الفيروس.

وقال رئيس الوزراء إنّ ما يقارب 72 بالمئة من إجمالي المسجّلين لتلقي اللقاح سيكونون قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل هذا الأسبوع.

وفي نيسان/ابريل، أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن بلاده تجري محادثات مع كل الشركات المصنعة للقاحات ضد كوفيد- 19، لضمان حصول جميع الوافدين لحضور كأس العالم 2022 على اللقاح.

واستضافت قطر عددا من الأحداث الرياضية العالمية الهامة على الرغم من ارتفاع الإصابات بكورونا في الأشهر الماضية.