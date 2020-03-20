إغلاق الحدود الكندية الأمريكية بسبب كورونا يدخل حيز التنفيذ مساءا

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الخميس، أنّ الإغلاق المؤقّت للحدود بين كندا والولايات المتحدة يُتوقّع أن يدخل حيّز التنفيذ ليل الجمعة السبت، في خطوة تهدف إلى منع التنقّلات “غير الضروريّة” والحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجدّ.

وقال ترودو خلال مؤتمر صحافي في أوتاوا: “ما زلنا نعمل على إنهاء التفاصيل مع الأمريكيين، لكنّنا نتوقع أنّ الإجراءات ستدخل حيّز التنفيذ على الأرجح ليل الجمعة السبت”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال الأربعاء، عندما أعلن عن الإغلاق المؤقّت للحدود، إنّ “التجارة لن تتأثّر”.

كما أكّدت نائبة رئيس الحكومة الكندية كريستيا فريلاند الخميس أيضا أنّه “لن يكون هناك انقطاع للتجارة بين بلدينا”.

ويَعبر أكثر من 400 ألف شخص يوميّاً الحدود بين كندا والولايات المتحدة بحسب أرقام رسمية. (أ ف ب)