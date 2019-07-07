إغلاق المجال الجوي لمطار معيتيقة الليبي بعد تعرضه للقصف

مطار معيتيقة هو المطار الوحيد الذي يعمل في طرابلس التي تتعرض منذ ثلاثة أشهر لهجوم تشنه قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر.

أفاد منشور على صفحة سلطات مطار معيتيقة الدولي على فيسبوك بأن حركة الملاحة الجوية توقفت بالمطار الواقع بالعاصمة الليبية طرابلس الأحد ”لحين إشعار آخر“ بعد سقوط ”قذائف“ بالمطار.

ولم ترد أي تفاصيل أخرى.

واتهمت عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” قوات المشير خليفة حفتر بالوقوف وراء الهجوم.

وقالت إن “الهجوم أدى لإصابة ثلاثة مهندسين تابعين لشركة الخطوط الإفريقية بجروح، فيما اصيبت سيدة مسنة كانت قادمة على متن طيران البراق من بنغازي بحالة من الذعر ما أدّى الى تردي حالتها الصحية ونقلها لتلقي العلاج”.

والهجوم هو السابع على المطار منذ اندلاع الاشتباكات بضواحي طرابلس الجنوبية مطلع نيسان/أبريل الماضي.

ويعتبر معيتيقة المطار الوحيد العامل في طرابلس بعد تدمير مطار طرابلس الدولي وخروجه عن الخدمة في الحرب التي دارت عام 2014 .

