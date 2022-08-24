إغلاق المسجد الإبراهيمي أمام المسلمين الخميس وفتحه بالكامل لليهود

أبلغت إسرائيل مديرية أوقاف مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة الاربعاء، بأنها ستغلق المسجد الإبراهيمي أمام المسلمين طيلة يوم الخميس المقبل، وستفتح أروقته كافة أمام المستوطنين لاقامة احتفالاتهم بأحد المناسبات الدينية اليهودية.

ويحتفل اليهود الخميس، بأول شهر أيلول بحسب التقويم العبري، وعادة ما تقام صلوات تلمودية بهذه المناسبة.

وندد مدير المسجد غسان الرجبي بالخطوة الإسرائيلية، مؤكدا ان المسجد "وقف إسلامي خالص، ولا حق لليهود فيه".

كما استنكر مدير اوقاف الخليل نضال الجعبري استمرار سلطات الاحتلال في "منع رفع الأذان في العديد من الأوقات، وخاصة وقت صلاة المغرب من على مآذن الحرم الإبراهيمي الشريف.. وإخضاع المصلين لعدة تفتيشات قبل الوصول إلى الحرم”.

والمسجد الواقع في البلدة القديمة للخليل، والذي يُعتقد أنه بُني على ضريح النبي إبراهيم عليه السلام، جرى تقسيمه الى جزئين أحدهما خاص بالمسلمين والآخر باليهود، إثر قيام مستوطن بقتل 29 مسلماً أثناء تأديتهم صلاة الفجر يوم 25 فبراير/ شباط العام 1994.

وتتيح سلطات الاحتلال للمسلمين بدخول الجزء الخاص بهم في الحرم طوال أيام السنة، فيما تسمح لهم بدخول الجزء الخاص باليهود في 10 أيام فقط، وذلك خلال الأعياد الإسلامية وأيام الجمعة وليلة القد.

وفي المقابل تسمح لليهود بدخول القسم المخصص لهم طوال أيام السنة، وبدخول الحرم كله خلال بعض الأعياد اليهودية.

ويسكن في الخليل نحو 400 مستوطن، يحرسهم قرابة 1500 جندي.