إغلاق جامعات للسود بالولايات المتحدة بعد بلاغات عن قنابل

تلقت العديد من جامعات وكليات السود في الولايات المتحدة بلاغات عن وجود قنابلها داخلها، ما دعا اداراتها الى إغلاقها تمهيدا للتحقق من البلاغات.

وتم الإبلاغ عن وجود قنبلة في جامعة "بوي ستيت" في ولاية ماريلاند، عند حوالي الساعة 8:30 صباحا، وعلى الأثر حضرت الشرطة فيما تقوم الكلاب وفرقة المتفجرات بمسح الحرم الجامعي.

وقالت الجامعة في تغريدة عبر "تويتر" انه تقرر إغلاق الحرم الجامعي "نظرا لتهديد وجود قنبلة"، مضيفا ان "أفراد الطوارئ (يعملون) على تتقييم الوضع. ينصح جميع الأشخاص في الحرم الجامعي بتأمين الحماية في مكانهم حتى يتم توفير مزيد من المعلومات".

كما تلقت ست كليات وجامعات اخرى معروفة تاريخيا بأنها للأمريكيين من أصول إفريقية تهديدات بوجود قنابل منها جامعات هوارد وبيثون كوكمان وولاية ألباني.

وتلقت إدارة شرطة العاصمة واشنطن بلاغا عن قنبلة في مبنى إداري غير مأهول في جامعة هوارد. واستجابت شعبة المتفجرات وقامت بمسح المبنى، لكن لم يتم العثور على أي شيء.