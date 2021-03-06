إغلاق رام الله ونابلس واللقاح الروسي قيد الدراسة بالاردن.. والأزهر: التطعيم لا يفسد الصيام

فرضت السلطة الفلسطينية اغلاقا تاما على محافظة رام الله ومدينة نابلس لكبح انتشار فيروس كورونا، فيما أعلن الاردن انه بصدد إجازة استخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك V" بشكل طارئ، وأكدت فتوى مصرية أن اللقاح لا يفسد الصيام.

وجاء قرار اغلاق محافظة رام الله والبيرة (وسط الضفة الغربية) عقب اجتماع عقدته لجنة الطوارئ المحلية، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية والمحافظ ليلى غنام.

وذكر بيان صادر عن الاجتماع أن إغلاق رام الله يشمل "جميع مناحي الحياة العامة ومختلف الأنشطة التجارية، ومنع حركة السيارات بتاتا (...) لمدة أسبوع كامل يبدأ من مساء اليوم السبت"، دون تحديد ساعة بعينها.

ووفق البيان "سيسمح لمحلات البقالة بفتح أبوابها ساعات النهار يومي الأحد والخميس فقط، مع استثناء المخابز والصيدليات من الإغلاق".

تشهد المحافظات الفلسطينية منذ أسابيع تسارعا ملحوظا في أعداد المصابين بالفيروس.

وأشار إلى أنه سيتم نشر أفراد الأجهزة الأمنية، ونصب الحواجز على كافة مداخل المحافظة "بهدف كسر دائرة تفشي الوباء وحماية حياة المواطنين".

ورام الله، هي المدينة الفلسطينية الثانية التي تغلق خلال ساعات، بعد أن دخلت مدينة نابلس (شمال)، السبت، إغلاقا شاملا ومماثلا ولمدة أسبوع أيضا.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إغلاق مقرها بمدينة رام الله، التابع لمجلس الوزراء حتى الأربعاء القادم، نظرا لإصابة عدد من الموظفين بكورونا.

وتشهد المحافظات الفلسطينية منذ أسابيع تسارعا ملحوظا في أعداد المصابين بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 19 وفاة و2011 إصابة بكورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، منها 334 إصابة و4 وفيات في محافظة رام الله والبيرة.

وبذلك يرتفع عدد المصابين بالفيروس منذ بداية الجائحة في فلسطين قبل عام إلى 220.639، تعافى منهم 196.824، فيما بلغت الوفيات 2335.

الأردن يدرس اعتماد اللقاح الروسي

وفي الاردن، قال مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء نزار مهيدات، إن المؤسسة طلبت النواقص الفنية من الشركة المصنعة للقاح "سبوتنيك V" الروسي لإجازته بشكل طارئ.

وأضاف مهيدات في حديث لبرنامج "60 دقيقة" عبر التلفزيون الأردني الجمعة، أن المؤسسة ستكمل دراسة ملف اللقاح الروسي بعد تزويدها بالنواقص الفنية.

وأشار إلى أن جهودا مكثفة تبذلها اللجان العاملة على هذه الملفات لإعطائها الإجازة الطارئة خلال 15 يوما، وفي حال وجود نواقص يتم التوقف عن الدراسة حتى استكمالها من قبل الشركة الطالبة للرخصة.

وأوضح المسؤول الأردني أن بعض الملفات استغرفت 45 يوما لإجازتها، حيث لم تكن اللجنة قادرة على استكمال الدراسة بسبب وجود نواقص.

وأكد بأن الأردن يخلو من اللقاحات المزورة، معللا ذلك بأن المصدر الذي يتلقى منه واضح، والجهة التي تستقبل تلك اللقاحات هي وزارة الصحة الأردنية.

وأضاف بأنه لا ينتهي دور المؤسسة بإعطاء الرخصة، بل يتعدى إلى رصد الآثار الجانبية ومراقبة اللقاحات، وقد تم استحداث برنامج الكتروني بحيث تصل رسالة لكل متلقي للقاحات ويقوم المواطن بتعبئتها في حال وجود أي أثر جانبي، من خلال قسم مختص في المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

فتوى من الأزهر

الى ذلك، أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن جميع لقاحات كورونا التي أنتجتها الشركات العالمية، والتي تعمل عن طريق حقن جزء من شفرة الفيروس الجينية في الجسم ، لا تفطر الصائم.

الازهر: "تعاطي هذا اللقاح في نهار رمضان، عن طريق الحقن بالإبرة في الذراع (العضد) لا يفطر به الصائم."

وأوضح المركز أن" اللقاحات والتطعيمات بهذا الشكل ليست أكلا ولا شربا، ولا هي في معناهما، كما أن تعاطيها يكون عن طريق الحَقن بالإبرة في الوريد أو العضل (العضد، أو الفخذ، أو رأس الألية)، أو في أي موضع من مواضعِ ظاهرِ البدن، ليس من المنفذ الطبيعي المعتاد كالفم والأنف المفتوحان ظاهرا لا يفطر الصائم بها"، مشيرا إلى أن "شرط نقض الصوم أن يصل الداخل إلى الجوف من منفذ طبيعي مفتوح ظاهر حِسا، لا من منفذ غير معتاد كالمسام والأوردة التي ليست منفذا منفتحا، لا عرفا ولا عادة".

وأضاف أن "تعاطي هذا اللقاح في نهار رمضان، عن طريق الحقن بالإبرة في الذراع (العضد) لا يفطر به الصائم، لأنه دخل بدنه عن طريق الجلد، والجلد ليس منفذا للجوف، وإن كان الأولى تأخير تعاطي اللقاح لما بعد الإفطار، لما قد يحتاج إليه الإنسان من تغذية أو علاج بعد التطعيم".

