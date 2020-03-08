إغلاق مساجد وكنائس بيت لحم.. وتعليق الدراسة في غزة

قررت وزارة الأوقاف الفلسطينية الأحد، إغلاق كافة المساجد والكنائس والأديرة والقاعات العامة في بيت لحم.

وقالت الوزارة إنه وفي إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا في محافظة بيت لحم، وفي ضوء ارتفاع عدد الخاضعين للحجر المنزلي في المحافظة إلى 2000 حالة، فقد قرر محافظ محافظة بيت لحم كامل حميد، إغلاق جميع المساجد، والكنائس، والأديرة، والمواقع الأثرية، والمتنزهات العامة، وصالات الأفراح، ومنع التجمعات، في جميع انحاء المحافظة.

وكان وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، قد أعلن إغلاق كافة مساجد محافظة بيت لحم، على أن تكون مواعيد الصلاة من خلال شبكة الأذان الموحد، وأوضح أبو الرب أن القرار جاء بالتنسيق مع المحافظة.

ودعا وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الجميع إلى الالتزام بالقرار لما فيه مصلحة للمواطنين.

كما قررت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة مساء اليوم الأحد، تعليق الدراسة في المدارس ورياض الأطفال حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن الدراسة ستستأنف كالمعتاد يوم السبت القادم بتاريخ 14 مارس 2020، في حال لم يطرأ أي مستجدات.

وفي السياق ذاته، قررت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في القطاع، إغلاق جميع مدارس الوكالة حتى نهاية الأسبوع الحالي كإجراء احترازي.

وأوضحت الوكالة أنها ستقوم بإعادة تقييم الأمور مساء يوم الخميس لاتخاذ القرار بشأن الدوام الأسبوع القادم.