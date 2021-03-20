إغلاق نادي ترامب في فلوريدا جزئياً إثر ظهور إصابات بكوفيد-19

أغلق نادي دونالد ترامب في فلوريدا “مارالاغو” جزئيا بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بين الموظفين، على ما افادت الجمعة وسائل اعلام محلية.

ويقيم الرئيس الجمهوري السابق في مارالاغو منذ مغادرته البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير.

واصيب ترامب بكوفيد-19 أوائل تشرين الأول/أكتوبر ونقِل إلى المستشفى لبضعة أيام ثم تلقى وزوجته ميلانيا تطعيما في كانون الثاني/يناير.

وقالت إدارة النادي في رسالة نقلتها صحيفة واشنطن بوست “نظرا الى ان بعضا من موظفينا ثبتت بالاونة الأخيرة إصابتهم بكوفيد-19 فإننا نعلق موقتا الخدمات في نادي الشاطئ وصالة الطعام”.

ولم يتم تحديد عدد المصابين.

واشارت الادارة الى ان خدمات أخرى في النادي ستبقى مفتوحة، مؤكدة اتخاذ “كل الإجراءات المناسبة وفقا لتوجيهات” السلطات الصحية الاتحادية لتعقيم المبنى.

وأرسلت مقاطعة بالم بيتش تحذيرا للنادي في كانون الثاني/يناير بعد أن أظهرت صور أن هناك ضيوفا لا يضعون كمامات واقية في حفل رأس السنة. (أ ف ب)