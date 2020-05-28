إغلاق وحظر تجوال شامل بمدينة سبها الليبية للحد من كورونا

قررت الحكومة الليبية الخميس، فرض حظر تجوال شامل لمدة أسبوع في مدينة سبها جنوبي البلاد، وإغلاق حدودها، كإجراء احترازي للحد من تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك في بيان للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، غداة تسجيل 17 إصابة بالفيروس في المدينة.

وقال البيان: "تقرر إغلاق الحدود الإدارية لسبها، ومنع التنقل من وإلى المدينة، وحظر التجول الكلي لمدة 7 أيام".

وطالب "وزارة الصحة باتخاذ التدابير الاستثنائية لمواجهة كورونا، بالتنسيق مع فرق الرصد والتقصي حول المدينة وداخلها، وتسيير قافلة طبية لدعم النظام الصحي هناك".

والأربعاء، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض (حكومي)، في بيان، تسجيل 20 إصابة بكورونا، بينها 17 في سبها.

وأوضح المركز أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 99، بينها 4 وفيات، و40 حالة تعاف.

وأعلنت السلطات المحلية في المدينة، على إثر ذلك، فرض حجر صحي عام، وبدء التطبيق الفوري لإجراءات الإغلاق العام بها.

كما قرر المجلس الرئاسي للحكومة اللبيبة، في بيان الأربعاء، تمديد حظر التجوال الجزئي من السادسة مساء (16:00 ت.غ) إلى السادسة صباحا (4:00 ت.غ) لمدة 10 أيام بدءا من الخميس، للحد من تفشي الفيروس.

