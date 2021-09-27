إفراج عن 10 طلاب مخطوفين بنيجيريا

أفرج مسلّحون عن 10 رهائن إضافيّين من أصل 121 طالبًا كانوا قد خُطِفوا في يوليو من مدرسة في شمال غرب نيجيريا.

وقال جوزيف حياب، رئيس جمعيّة أهالي الطلاب المخطوفين الأحد إنّ “الخاطفين أطلقوا سراح 10 طلاب إضافيّين بعد أن تلقّوا فديَتهم، كما كانت عليه الحال بالنسبة إلى الطلاب الذين أطلقوا سراحهم في وقتٍ سابق”.

ومنذ خطف 121 طالبًا في 5 تموز/ يوليو في مدرسة معمدانيّة ثانويّة عند أطراف بلدة كادونا، تمّ إطلاق سراح 100 منهم أو تمكّنوا من الفرار، بينما كان لا يزال هناك 21 منهم رهن الاعتقال.

وأضاف “لا يزال هناك 11 طالبًا في الأسْر، ونأمل في إطلاق سراحهم جميعًا في المرّة المقبلة عندما نتوصّل إلى اتّفاق مع قطّاع الطرق”.

وكانت الشرطة أعلنت الخميس أنّها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص يُشتبه في قيامهم باختطاف جميع هؤلاء الطلاب منذ قرابة ثلاثة أشهر.

في 5 تموز/ يوليو، أقدم عشرات المسلّحين ليلاً على مهاجمة مدرسة معمدانيّة في ولاية كادونا شمال غرب البلاد، وخطفوا الطلاب بينما كانوا نيامًا في مهاجعهم.

وتسجّل مناطق شمال غرب نيجيريا عمليّات نهب وخطف جماعي تنفّذها عصابات مسلّحة وتستهدف تلامذة وطلابًا لقاء فدية.

وتمّ خطف أكثر من ألف طالب وتلميذ منذ كانون الأوّل/ ديسمبر، بحسب السلطات. وأطلق سراح معظم المخطوفين بعد مفاوضات ودفع فديات، رغم نفي السلطات النيجيريّة.