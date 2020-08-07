إفريقيا تتجاوز عتبة مليون إصابة بفيروس كورونا

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد عتبة المليون في إفريقيا التي تبقى الأقل تأثرا بالوباء بين القارات وحيث تنتشر الحالات بشكل متفاوت بين بلد وآخر.

ووفقا للأرقام التي جمعتها وكالة فرانس برس الخميس، تم تسجيل حوالى 1,000,054 إصابة في أنحاء القارة مع ما لا يقل عن 21724 وفاة، وهو ما يمثل حوالى 5 في المئة من الإصابات الإجمالية في أنحاء العالم.

وتمثل خمس دول من أصل 54 بلدا في إفريقيا، نسبة 75 في المئة من الإصابات وفقا لمركز مكافحة الأمراض في القارة.

وأشارت منظمة الصحة العالمية الخميس إلى أن دولا إفريقية عدة سجلت في الأيام الأخيرة انخفاضا بحوالى 20 في المئة في الإصابات اليومية.

وقال ماتشيديسو مويتي مدير منظمة الصحة العالمية في إفريقيا “علينا أن ننتظر لفترة أطول قبل أن نقول على وجه اليقين إن كان هذا اتجاه” سيستمر.

ولا يزال عدد الإصابات يتزايد في عشرات الدول، لكن هذه الزيادة “ليست متسارعة”، وفقا لمنظمة الصحة العالمية التي تؤكد أن النسبة المنخفضة لعدد الاختبارات ونقص المواد اللازمة للقيام بها تشكل “تحديا مستمرا”.

ومن بين البلدان التي سجلت عددا كبيرا من الإصابات لكل مليون نسمة هي جنوب إفريقيا وجيبوتي والجابون والرأس الأخضر.