أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بمقتل أكثر من 70 جنديا أوكارنيا، خلال تصدي القوات الروسية لهجوم على محوري كراسني ليمان شمال دونيتسك، وإحباطه.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، إن الضربات المكثفة للقوات الروسية في في منطقة خاكوف المجاورة، أدت لمصرع أكثر من 150 عسكريا أوكرانيا.

وأضاف كوناشينكوف، "تمكنت القوات الروسية من تصفية أكثر من 90 مسلحا، بضربة شنتها على نقطة انتشار مؤقتة للجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب، قرب مدينة نيكولايف.

وفي منطقة زابوروجيه أسفرت غارة جوية روسية عن مقتل أكثر من 100 جندي من المجموعة التكتيكية "تشيكا" واللواء 56 الأوكرانيين.

وفي ما يلي أبرز ما جاء في التقرير اليومي للدفاع الروسية:

أصابت القوات الجوية الروسية في منطقة مدينة خاركوف ورش الإنتاج التابعة لمصنع المدرعات، حيث كان يوجد أكثر من 90 دبابة

تدمير 10 مدافع، بما فيها مدفعان أمريكيان من طراز M777، بهجوم استهدف ورشة إصلاح معدات بمصنع في زابوروجيه

تدمير محطة رادار خاصة بمنظومة S-300 للدفاع الجوي في منطقة نيكولايف

إسقاط طائرة أوكرانية من طراز Su-24 في منطقة خاركوف

إسقاط خمس طائرات بدون طيار، اعتراض صاروخين باليستيين من طراز "توتشكا-أو" وسبع قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS و"أولخا"

إجمالي ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية الخاصة 305 طائرات، و155 مرحية، و2099 طائرة بدون طيار، و377 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و5143 دبابة ومدرعة أخرى، و851 راجمة صواريخ و3433 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و5963 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية