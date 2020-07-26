إقالة قائد شرطة بابل اللواء علي مهدي الزغيبي

القرار يأتي استجابة لمحتجين يطالبون منذ أسابيع بإقالة الزغيبي، كما انه يتزامن مع سلسلة تغييرات تجريها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في المناصب الأمنية منذ منحها الثقة في البرلمان في 7 مايو/أيار الجاري.

أعلنت وزارة الداخلية العراقية الأحد، إقالة قائد شرطة محافظة بابل (وسط) اللواء علي مهدي الزغيبي.

وأضافت الوزارة في بيان مقتضب تلقت الأناضول نسخة منه، أنها قررت تعيين اللواء علي هلال جاسم العادلي الشمري قائدا لشرطة محافظة بابل بدلا من الزغيبي، ولم يوضح البيان أسباب الإقالة.

إلا أن عقيدا بشرطة بابل أبلغ وكالة الأناضول، خلال اتصال هاتفي، أن القرار يأتي استجابة لمحتجين يطالبون منذ أسابيع بإقالة الزغيبي.

ويأتي القرار بالتزامن مع سلسلة تغييرات تجريها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في المناصب الأمنية منذ منحها الثقة في البرلمان في 7 مايو/أيار الجاري.

وتمثلت أولى الخطوات بإعادة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي إلى جهاز مكافحة الإرهاب (قوات نخبة في الجيش) وترقيته مديرا للجهاز بعد أن أثار إبعاده من قبل رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي غضب الكثيرين.

كما أعفى الكاظمي اللواء الركن عبد الكريم خلف، من منصب الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة وعين العميد يحيى رسول، بدلا عنه.

وتعرضت أجهزة الأمن العراقية وخاصة قوات الداخلية إلى انتقادات واسعة خلال الأشهر الأخيرة جراء قمعها للاحتجاجات المناهضة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة.

وتعهد الكاظمي بتأمين الحماية للحراك الشعبي وتقديم المسؤولين عن أعمال العنف إلى العدالة، كما قرر إطلاق سراح جميع المتظاهرين غير المتورطين بأعمال عنف.

وتولت حكومة الكاظمي السلطة في 7 مايو/ أيار الماضي، خلفا لحكومة عادل عبد المهدي، التي استقالت في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية، التي يتهمها المحتجون بالفساد وهدر أموال الدولة، والحاكمة منذ 2003.

