اليابان.. إلغاء 60 رحلة جوية بسبب الثلوج

ألغت اليابان 60 رحلة جوية داخلية بسبب هطول الثلوج الكثيف في طوكيو.

كما تتساقط الثلوج بغزارة في عدد من المناطق بشرق اليابان، بما فيها محافظتا شيزوكا وكاناغاوا.

وقالت الأرصاد الجوية المحلية إن درجة الحرارة في طوكيو لا تزال عند مستوى الصفر، لكنها قد تنخفض إلى درجتين تحت الصفر، في حين قد تبلغ كثافة الثلوج نحو 5 سنتمترات. ودعت السائقين والمارة لتوخي الحذر بسبب خطر تكوين قشرة جليدية.

ووفقا للوحات التسجيل الإلكتروني في مطاري ناريتا وهانيدا بطوكيو فقد أدى الهطول الكثيف للثلوج إلى إلغاء حوالي 60 رحلة جوية محلية.