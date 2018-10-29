إلغاء تأشيرة الخروج من قطر يدخل حيز التنفيذ

دخل قرار قطر إلغاء تأشيرات الخروج المثيرة للجدل حيز التنفيذ الأحد، بحسب ما أعلنت الحكومة القطرية.

وأعلنت وزارة الداخلية في تغريدة باللغة الإنكليزية على موقع تويتر أن "قانون رقم 13 لعام 2018 (...) الذي ينظّم الدخول والخروج وإقامة الأجانب يتم تطبيقه بدءا من اليوم".

وكانت قطر أعلنت في أيلول/سبتمبر الماضي إلغاء القانون.

وبموجب القانون الجديد، فإن خمسة بالمئة فقط من القوة العاملة في كل شركة، يرجح أنهم يشغلون مناصب العليا، ستظل بحاجة إلى تصريح لمغادرة قطر.

وهناك نحو مليوني عامل أجنبي في قطر يعمل كثير منهم بشكل مباشر أو غير مباشر في مشاريع البنى التحتية الضخمة لمونديال 2022 في كرة القدم في الإمارة الخليجية.

ودعت جهات حقوقية باستمرار إلى إلغاء تأشيرة الخروج التي تعد حجر الزاوية في نظام الكفالة.