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إلغاء قمة مجموعة فيشيغراد بسبب الخلاف بين بولندا وإسرائيل

إلغاء قمة مجموعة فيشيغراد بسبب الخلاف بين بولندا وإسرائيل
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