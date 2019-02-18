كاتس الاحد لقناة "إي 24" الإسرائيلية إن "عددا من البولنديين تعاونوا مع النازيين

اعلن رئيس وزراء تشيكيا يعلن إلغاء قمة مجموعة فيشيغراد بسبب الخلاف بين بولندا وإسرائيل

وفي وقت سابق الغى رئيس وزراء بولندا ماتوش مورافيتسكي مشاركة بلاده في قمة مجموعة فيشيغراد التي تضم دولاً من وسط أوروبا في القدس، واصفاً تعليقات وزير خارجية إسرائيل حول دور بولندا خلال محرقة اليهود بأنها "عنصرية".

وقال مورافيتسكي إن "كلام وزير خارجية إسرائيل عنصري وغير مقبول (...) من الواضح أن وزير خارجيتنا (ياتسك) شابوتوفيتش لن يذهب إلى القمة"، بعد أن اتهم وزير خارجية إسرائيل البولنديين بأنهم معادون لليهود.

وكانت وارسو اعلنت الأحد ان رئيس الوزراء لن يتوجه الى اسرائيل للمشاركة في هذا الاجتماع لمجموعة فيشيغراد التي تضم المجر وبولندا والجمهورية التشيكية وسلوفاكيا، وسينوب عنه وزير الخارجية.

ويأتي قرار بولندا ردا على تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو تتمحور حول دور البولنديين في المحرقة. ولم تنته القضية عند هذا الحد. وقال ميهال دفورشيك مدير مكتب مورافيتسكي للاذاعة الرسمية الاثنين ان زيارة وزير الخارجية باتت تشكل الآن "علامة استفهام كبيرة" بسبب تصريحات نظيره الاسرائيلي اسرائيل كاتس.

وقال كاتس الاحد لقناة "إي 24" الإسرائيلية إن "عددا من البولنديين تعاونوا مع النازيين، وكما قال (رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق) اسحق شامير، +البولنديون يرضعون معاداة السامية مع حليب أمهاتهم+". واوضح دفورشيك أن "الوضع تغير أمس". وأضاف "واجهنا إعلانا معيبا من وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، وفي هذا الإطار، فإن مشاركة ممثلي الدولة البولنديين في قمة في 4 في إسرائيل تصبح علامة استفهام كبيرة جدا".

وكان نتانياهو اكد الجمعة ان صحافة بلاده شوهت تصريحاته حول مسؤولية بولنديين او البولنديين في جرائم النازية ضد اليهود. وفي حديثه مع الصحافيين الإسرائيليين الذين كانوا يرافقونه إلى وارسو الأربعاء والخميس في مؤتمر حول الشرق الأوسط، تحدث نتانياهو "عن بولنديين وليس عن الشعب البولندي أو بولندا"، كما قالت اجهزته في بيان.

وذكرت الصحافة الإسرائيلية بشكل مختلف تصريحات نتانياهو، ولم تحدد الأجهزة الحكومية الإسرائيلية النسخة التي كانت تشير إليها. وأكد المعلقون البولنديون أن التصريحات الإسرائيلية يُدلى بها في سياق الحملة الانتخابية في الدولة العبرية.