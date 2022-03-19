إلهام شاهين تعطي درسا للسلفيين 

قبل بضعة أسابيع من بداية الماراثون الرمضاني المعروف للمسلسلات التلفزيونية، تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ملصقات دعائية لعدد من الأعمال الدرامية التي ستعرض في الشهر الكريم.

وكان من أبرز هذه الأعمال مسلسل "بطلوع الروح" الذي لقي هجوما كبيرا على الفنانة إلهام شاهين، واعتبره البعض (أي المسلسل) هجوما على الدين الإسلامي.

ومن أهم أسباب الصراع في هذا الأمر هو ظهور بطلات المسلسل إلهام شاهين ومنة شلبي وهن يرتدين الزي الأسود المعروف لـ"مجاهدات تنظيم الدولة الإسلامية"، والذي يعرف أيضا باسم تنظيم الدولة أو (داعش).

والهجوم على إلهام شاهين كان الأبرز بسبب ارتدائها وشاحا عليه شهادة التوحيد، مما اعتبره البعض إهانة بالغة للإسلام".

والغريب في هذا الأمر أن من يهاجمون السيدة إلهام شاهين بسبب إرتدائها هذا الزي لم يعترضوا على الداعشيات وهن يرتدين نفس الزي! فلا مشكلة عند هؤلاء في ربط كلمة التوحيد "لا إله إلا الله" بزي إرهابي على الإطلاق! ولكنهم يثورون إذا عرضته فنانة قديرة مثل الفنانة إلهام شاهين. وهم- كما نوهت السيدة إلهام شاهين في تعليقها على الأمر- "يخافون من الحقائق".

وكما قالت السيدة الفاضلة إلهام شاهين لهم، في برنامج الحكاية، مع الإعلامي عمرو أديب بوضوح شديد ما يلي:

"الدور يكشف عن الوجه الحقيقي للداعشيات، وعندما تشاهدون المسلسل ستعرفون؛ هؤلاء الناس يأخذونكم بعيدا عن الدين".

وأضيف في هذا السياق لو كان من هاجموا الفنانة إلهام شاهين معترضون حقا على ربط "كلمة التوحيد" بزي إرهابي لسمعنا لهم صوتا أو إعتراضا وقت العمليات الانتحارية التي تقتل بعشوائية أطفالا ونساء وشيوخا وأرامل لا ذنب لهم! ولكنهم لزموا الصمت ولم نسمع لهم بنت شفة!

وأقول لهؤلاء: ألم يحرك لكم ساكنا قتل هؤلاء ولكنم انتفضتم لمجرد لبس إلهام شاهين لزيهم (أي زي الداعشيات) الرسمي!

والبعض يتساءل إيضا إذا كان هذا الزي زيا لا يمثل الإسلام فلماذا رفض شيخ الأزهر الحالي، الشيخ أحمد الطيب، أن يقول صراحة أن مجرمي داعش ليسوا بمسلمين!

ثم ألم يكن نقض تصرفات وأفعال داعش من رجم وذبح واسترقاق للنساء وإنشاء أسواق للنخاسة لبيع المخطوفات أو "السبايا" أولى بالنقد من نقد ما ارتدته إلهام شاهين؟!

ألم يربط هؤلاء المجرمون من أتباع داعش الإسلام بالشر والهمجية والوحشية من خلال ما فعلوه من جرائم يندى لها جبين الإنسانية؟!

ألم نرى جبناء داعش يقرأون القرآن قبل تفجير المدنيين بلا رحمة؟! أهذا أيضا ذنب "إلهام شاهين"؟.

وجدير بالذكر أن مسلسل "بطلوع الروح" هو من إخراج كاملة أبو ذكري، ويقوم ببطولته منة شلبي وإلهام شاهين، ومعهما الفنان أحمد السعدني وعادل كرم من لبنان. وتم تصويره في العديد من الدول ومنها لبنان وتركيا وسوريا.

وقد شارك العديد من المشايخ والدعاة أيضا في الهجوم على المسلسل. وكان أبرز هؤلاء عبد الله رشدي الذي غرد قائلا: ‏"الأعمال الفنية التي تظهر المتدينين أنهم إرهابيون لن تنجح في محاربة الإرهاب بقدر ما ستنجح في إثارة استياء المشاهدين خوفا على دينهم من الإساءة إليه".

وأضاف "ألا يمكنكم تقديم الحجاب واللحية في صورتهما النقية التي تتمثل في غالب المسلمين حول العالم؟!

وأقول للسيد عبد الله رشدي في هذا الأمر، وماذا قدمت أنت للناس من صورة نقية للإسلام؟ هل ما ذكرته (بفتح التاء) من إباحة ممارسة الجنس مع سبايا الحرب لأنه كما ذكرتَ أن "لهن احتياجات" هو الصورة النقية التي تريد عرضها للمشاهد؟ وهل أجرمت إلهام شاهين بفضحها لممارسات داعش التي سكت عنها أمثالك من الشيوخ وبائعي الدين؟

ولم يتوقف الأمر عند حد الهجوم على المسلسل فحسب بل دعا البعض كذلك إلى مقاطعة الشركات التي سيتم الإعلان عنها في أثناء عرض المسلسل تحت شعار "لن أشتري منتجا يدعم مسلسلا يشوه الإسلام" - وكأن ماتفعله داعش هو الإسلام الحقيقي في نظرهم والذي لا يريدون من أحد انتقاده؟

فشكرا للسيدة إلهام شاهين وشكرا لكل من شارك في هذا العمل الذي أعطى السلفيين درسا لن ينسوه بأن الجرائم التي ارتكبوها باسم الإسلام لن تترك بدون حساب!

وحان وقت الحساب!

د. توفيق حميد - الحرة