إلهان أمريكية قبل ميلانيا

ذكر موقع “هافنغتون بوست” أن النائبة المسلمة إلهان عمر حصلت على الجنسية الأمريكية قبل سنوات من حصول السيدة الأولى ميلانيا ترامب عليها.

ويشير التقرير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يشكك في حق زوجته في انتقاد البلد الذي قررت حمل جنسيته.

ويلفت الموقع إلى أن ترامب يتجاهل مرة أخرى الحقيقة بهجماته العنصرية ضد النائبات الديمقراطيات الأربع، ويتجاهل الموازاة مع عائلته وتاريخها عندما شن هجوما يوم الأحد، طالب فيه ناقداته الديمقراطيات بالعودة إلى أوطانهن الأصلية.

وينوه التقرير إلى أنه كما أشار الكثيرون، فإن ثلاثة من النائبات الأربع ولدن في أمريكا، وهن النائبة الكسندرا أوكاسيا- كورتيز، ورشيدة طليب، وأيانا بريسلي.

ويذكر الموقع أن المذيع جيك تابر لاحظ أن إلهان عمر، التي هاجرت عائلتها إلى الولايات المتحدة عندما كانت صغيرة، أصبحت مواطنة أمريكية “منذ وقت طويل، وقبل أن تحصل السيدة الأولى على الجنسية”.

ويختم “هافنغتون بوست” إلى أن عمر حصلت على الجنسية عام 2000، عندما كانت في سن السابعة عشر، أما ميلانيا فقد حصلت عليها بعد ستة أعوام وهي في سن الـ 36 عاما.