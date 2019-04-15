إلهان عمر تتلقى تهديدات بالقتل بعد تغريدة لترامب

أعلنت النائبة الأمريكية، إلهان عمر، أن التهديدات بالقتل التي تصلها تزايدت بعد تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي هاجمها فيها.

وفي بيان لها، قالت النائبة المسلمة إن ترامب يشجع عنف اليمين المتطرف، موضحة أنه منذ تغريدة الجمعة الماضي، فقد تزايدت التهديدات المباشرة لها، ما دفع البيت الأبيض إلى إصدار بيان.

وقال بيان البيت الأبيض إن ترامب لم يقصد أي إساءة لعضوة الكونغرس الديمقراطية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، إن ترامب "لا يقصد الإساءة ولا العنف بالتأكيد تجاه أي شخص... لكن على الرئيس بالقطع مخاطبة عضوة الكونغرس بسبب تاريخ من تعليقاتها المعادية للسامية وليس لمرة واحدة فحسب".

والسبت نشر ترامب على موقع تويتر تسجيلا مصورا يشير إلى أن إلهان عمر، عضوة المجلس عن ولاية مينيسوتا، تهون من هجمات الحادي عشر من سبتمبر أيلول 2001. ويضع التسجيل المصور لقطات من الهجمات مع كلمة ألقتها عمر الشهر الماضي تقول عن الهجمات إن "بعض الأشخاص فعلوا شيئا".

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في بيان الأحد إنها تحدثت مع المسؤول عن النظام والأمن في الكونغرس لضمان أن تجري شرطة الكونغرس تقييما أمنيا لحماية إلهان عمر وأسرتها والعاملين معها.

وأضافت: "كلمات الرئيس ثقيلة جدا ولهجته الحاقدة والمحرضة تثير خطرا حقيقيا. على الرئيس ترامب حذف شريطه المصور المهين والخطير".

ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق على بيان بيلوسي.