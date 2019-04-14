إلهان عمر تشكر داعميها بعد تصدر هاشتاغ لها "تويتر" أمريكا

شكرت النائب إلهان عمر داعميها يوم السبت حيث دخل هاشتاغ "#IstandwithIlhan" يومه الثاني على قائمة أكثر الهاشتاغات شيوعا على موقع "Twitter" في الولايات المتحدة.

وفي سلسلة من التغريدات بعد ظهر يوم السبت، تعهدت عمر بأن حبها للولايات المتحدة أمر لا جدال فيه وسط هجمات من المحافظين وحلفاء الرئيس تهدف للشك في ولاءها للبلاد، وكذلك انتقادات للتعليقات حول 9/11 التي اعتبرها البعض رافضة .



وقالت": "لم أترشح لكي لأبقى صامتة في الكونغرس. لم أترشح للكونغرس للجلوس على الهامش. سعيت لذلك لأنني اعتقدت أن الوقت قد حان لاستعادة الوضوح الأخلاقي والشجاعة للكونغرس. للقتال والدفاع عن ديمقراطيتنا" .

وتابعت "لا يمكن لأي شخص - بغض النظر عن مدى فساده أو عدم كفاءته أو شره - أن يهدد حبي الثابت لأمريكا. أقف دون رادع لمواصلة القتال من أجل تكافؤ الفرص في سعينا لتحقيق السعادة لجميع الأميركيين".

وقالت عمر: "شكراً لوقوفك معي - ضد إدارة سعت لحظر المسلمين من هذا البلد - للقتال من أجل أمريكا التي نستحقها جميعًا".