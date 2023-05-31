إنجي خوري تدعي الحمل منه .. أدهم النابلسي يخرج عن صمته

تصدرت الفنانة السورية إنجي خوري، خلال الساعات الأخيرة محرك البحث جوجل، ومواقع التواصل الإجتماعي، بعد مزاعمها بحملها من الفنان الأردني المعتزل أدهم النابلسي، ليخرج الأخير عن صمته ويرد على "خوري"، مستشهدا بآية قرآنية في تفنيد مزاعم

ونشر النابلسي الذي أعلن اعتزاله الفن بعد التوبة، تدوينة على حسابه الرسمي في موقع فيسبوك قائلاً: "لحظة الوقوف أمام ربّ العالمين يوم القيامة هي أسعد لحظة لكل شخص عاش حياته وكان همه أن يرضي رب العالمين".

لحظة صعبة

وأضاف الفنان المعتزل، أن هذه اللحظة في الوقت ذاته تكون صعبة ومؤلمة لأي شخص كان بعيدًا عن رب العالمين وقام بنشر ما يغضبه ويؤذي الناس ويفتري عليهم.

وأوضح النابلسي أنه عادةً لا يحب الرد على الإشاعات، وأنه يجب أن لا نهتم بوجودها لأن مروجيها يسعون لاكتساب الشهرة وإثارة الفتنة بين الناس. وأكد أن هذا الرد سيكون الأول والأخير على هذه الإشاعات، وأنها غير صحيحة.

إنجي خوري تتصدر محرك جوجل

وقبل ساعات قليلة من إعلان إنجي خوري عن خبر حملها من النابلسي، نشرت تصريحًا على حسابها الرسمي في موقع Instagram ونشرته أيضًا على منصات أخرى مثل TikTok. واحتل اسمها محرك البحث جوجل وتصدرت عددا من مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تدوينتها على Instagram، كتبت "إنجي": "لك أفهموا والقرآن الكريم وحياة ابنا محمد أنور مو اتهام إن شاء الله بتشوه و بموت أنا وكل علاتي إذا عم كذاب، لك خاف الله ليك العالم شو عم تحكي. أنا شرفك أم أبنك محمد. خاف الله بكفي ادهم نابلسي".

خوري تعازل النابلسي

وتابعت: "بس بعتلي مصروف مصروف حرام عليك خاف الله"، حتى أنها قامت بنشر عدد من الصور بطريقة الفوتوشوب التي تجمعها بأدهم نابسلي وبدأت في إرسال رسائل الغزل، كما هاجمت البعض من رواد السوشيال ميديا بإرسال الذين ارسلوا صورا قديمة لها وهي على البحر، وهو ما رفضته قائلة "اعملو معروف شيلو صوري الماضي مات أنا محجبة نابلسي هيك قالي أنو يلي بلا حجاب كفر أمام الجميع"

اعتزال الفنان أدهم النابلسي

وفي نهاية عام 2021، أعلن الفنان الشاب أدهم النابلسي قراره النهائي بالاعتزال التام للفن، حيث جاء هذا الإعلان في مقطع فيديو نشره على قناته الخاصة في YouTube، مشيرا إلى أن قراره يأتي نتيجة لاختياره طريقًا لا يرضي الله.

أدهم أوضح أنه كان يفكر في هذا الأمر منذ فترة طويلة وسبق أن أخبر أصدقاءه بنيته بالاعتزال عدة مرات، قبل أن يتخذ القرار النهائي. وعبر عن امتنانه لجمهوره، معدّدًا لهم بأنه سيظل يتواصل معهم في المستقبل ولكن في مجالات مختلفة.





