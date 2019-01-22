أبو بكر باعشير، المتهم بتدبير تفجيرات بالي 2002

أعلنت السلطات الإندونيسية أنها ستراجع قرارا أصدرته منذ أيام يقتضي الإفراج المبكر عن أبو بكر باعشير، المتهم بتدبير تفجيرات بالي 2002 التي أودت بحياة أكثر من 200 شخص.

وذكرت وزارة الأمن الإندونيسية، أن رئيس البلاد جوكو ويدودو كلّفها بمراجعة جميع إجراءات الإفراج عن باعشير، وأن الحكومة ستراجع قرار الإفراج عنه بعد تحريات عميقة وشاملة.

وكان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو قد أعلن الأسبوع الماضي أنه سيتم إطلاق سراح باعشير قبل انقضاء فترة عقوبته لدواع إنسانية.

وحكم على باعشير الذي يعتبر الزعيم الروحي لـ"الجماعة الإسلامية" بالسجن 15 عاما، بعد إدانته بارتباطه بمخيمات لتدريب الإرهابيين في إقليم آتشيه في جزيرة سومطرة.