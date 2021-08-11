إندونيسيا: اعتداء عنيف على دبلوماسي نيجيري (فيديو)

أثار مقطع فيديو يظهر اعتداءً على دبلوماسي نيجيري، في إندونيسيا، ردود فعل غاضبة في نيجيريا.

ويوثق الفيديو لحظة اعتداء مسؤولين هجرة اندونيسيين، على الدبلوماسي عبدالرحمن إبراهيم ، بعد اعتقاله، ووضعه داخل مركبة، والضغط على رأسه بطريقة عنيفة، جعلته يصرخ من شدة الألم.

ويظهر الفيديو الذي بثته قناة العربية، استغاثة الدبلوماسي النيجيري وهو يصرخ قائلا: "لا أستطيع التنفس".

في المقابل، طالبت الحكومة النيجيرية بمعاقبة مسؤولي الهجرة الإندونيسيين الذين تم تصويرهم وهم يعتدون على الدبلوماسي، فيما تعهدت السلطات النيجيرية بمراجعة العلاقات الثنائية مع إندونيسيا.

وكانت وزارة الخارجية النيجيرية قد أرسلت في وقت سابق رسالة احتجاج إلى الحكومة الإندونيسية، قائلة إن سوء المعاملة الذي تعرض له إبراهيم كان مخالفاً للقانون الدولي واتفاقيات فيينا التي تحكم العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين الدول.

وأضافت وزارة الخارجية أنه تم استدعاء مبعوث إندونيسيا إلى نيجيريا، يوم الاثنين، بشأن الحادث، واعتذر نيابة عن حكومته.

كذلك، أوضحت أن مسؤولي الهجرة اعتذروا أيضاً لسفير نيجيريا في إندونيسيا.