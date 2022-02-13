إندونيسيا: امواج البحر تجرف 11 شخصا في "جاوا الشرقية"

لقي 11 شخصا مصرعهم في مقاطعة جاوا الشرقية في إندونيسيا، اليوم الاحد، بعد أن جرفتهم أمواج البحر العاتية، وهم يؤدون طقوسا تقليدية على شاطىء بايانغان في منطقة جيمبر.

وأوضح بودي سانتوسا، رئيس وحدة العمليات بوكالة إدارة الكوارث والتخفيف من حدتها في جاوا الشرقية، أن الحادث وقع عند نحو الساعة 00:25 صباحا بالتوقيت المحلي اليوم (الأحد) عندما كان 23 شخصا يقومون بطقوس تقليدية على شاطئ بايانغان في منطقة جيمبر".

وأشار سانتوسا إلى أن "الأمواج العارمة ضربت فجأة وجرفتهم نحو البحر. وحدث ذلك على الساحل الجنوبي لجزيرة جاوا، وكانت الأمواج هائلة، وكانوا قد منعوا من إقامة مثل هذا النشاط"، لافتا إلى أن "12 آخرين نجوا من الحادث".