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إندونيسيا تدعو إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة

إندونيسيا تدعو إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة
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