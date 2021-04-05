إندونيسيا: 91 قتيلا وعشرات المفقودين جراء الفيضانات والانهيارات (فيديو)

ارتفع عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الإعصار الاستوائي "سيروجا" في سلسلة من الجزر الاندونيسية إلى ما لا يقل عن91 ، في الوقت الذي ما زال فيه العشرات مفقودين.

وأكدت ذلك وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا اليوم الاثنين، وأضافت أنه تم إجلاء ما لا يقل عن 400 شخص في إقليم نوسا تينجارا المؤلف من عدة جزر، بعد أن تعرضت منازلهم لفيضانات وانهيارات أرضية ورياح عاتية، وسط هطول أمطار غزيرة سببها الإعصار.

وذكرت الوكالة إن عدة جسور انهارت، وسقطت أشجار وسدت بعض الطرق، وغرقت سفينة واحدة على الأقل، حيث تسبب الإعصار أيضا في حدوث موجات بحرية عالية، مما يعقد عمليات البحث والإنقاذ.

وقال مسؤولون محليون إن عدد القتلى ارتفع إلى أكثر من 100 ، لكن وكالة إدارة الكوارث قالت إنه لا يمكنها تأكيد ذلك.

وأعلنت وكالة الأرصاد الإندونيسية أن إعصار "سيروجا" اجتاح بحر سافو بجنوب غربي جزيرة تيمور في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين، محذرة من أنه قد يؤدي إلى مزيد من الأمطار والأمواج والرياح.

Video shows homes and bridges being swept away in Indonesia and East Timor as torrential rain brought landslides and floods to the region, leaving dozens dead. pic.twitter.com/VlJ7Hl0oOb — SBS News (@SBSNews) April 5, 2021

tw // flood, landslide



There was a tragedy in one of the areas of Indonesia so INA teumes can’t help us in hyping the tags. Please include them in your prayers and hope for things to get better soon 🙏🏻 #PrayForNTTpic.twitter.com/pAA5aXOXhT — 하루도비 (@harudobbie) April 4, 2021