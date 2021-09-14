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إنزال جوي أمريكي قرب الحكسة واختطاف مدنيين

منشور 14 أيلول / سبتمبر 2021 - 12:15
قوات أمريكية
القوات الأمريكية تنفذ عمليات إنزال جوي بشكل متكرر في الجزيرة السورية

تواصل القوات الأمريكية عمليات الإنزال الجوي في مناطق "الجزيرة" السورية التي تسيطر عليها ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، واختطاف أشخاص واقتيادهم إلى جهات مجهولة.

وأفادت وكالة "سانا" السورية بأن القوات الأمريكية نفذت إنزالا جويا على أطراف مدينة الحسكة واختطفت مدنيين اثنين.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن طائرة حوامة تابعة للقوات الأمريكية نفذت خلال الساعات الماضية إنزالا جويا بمساندة مجموعة من مسلحي ميليشيا "قسد" على أطراف مدينة الحسكة الشمالية، مضيفة أن عناصرها داهموا منازل في المنطقة واختطفوا مدنيين اثنين واقتادوهما إلى جهة مجهولة.

وتابعت أن القوات الأمريكية تنفذ عمليات إنزال جوي بشكل متكرر في المناطق التي تحتلها بالتعاون مع ميليشيا "قسد" في الجزيرة السورية تختطف خلالها مدنيين وتقتادهم إلى جهات مجهولة وتقوم أحيانا بتدمير المنازل التي تقتحمها.

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