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إنضمام أكثر المدمرات البحرية تطوراً في غرب آسيا إلى أسطول الجيش الإيراني

إنضمام أكثر المدمرات البحرية تطوراً في غرب آسيا إلى أسطول الجيش الإيراني
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