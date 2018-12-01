إنضمام أكثر المدمرات البحرية تطوراً في غرب آسيا إلى أسطول الجيش الإيراني

المدمرة “سَهَند” البحرية الأكثر تطوراً في غرب آسيا

إنضمت المدمرة “سَهَند” البحرية الأكثر تطوراً في غرب آسيا السبت، إلى الاسطول البحري التابع للجيش الإيراني.

أعلن ذلك قائد مصانع المنطقة الأولي التابعة للقوة البحرية للجيش في بندر عباس الأدميرال علي رضا شيخي خلال حفل اُقيم بهذه المناسبة في مياه بندر عباس جنوبي البلاد، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وكشف الأدميرال رضا شيخي عن تزويد المدمرة، إيرانية الصنع، بإمكانية التخفّي من الرادارات، كما تم تزويد المدمرة سهند بمنظومة لاطلاق صواريخ بحر/ بحر، وصواريخ بحر/ جو، ومنظومة دفاعية ومنظومة ضد الغواصات، و تمّ رفع مدي صواريخها، إضافة الي تجهيزها بمنظومات الكترونية ذات صلة.

وكان قائد سلاح البحرية الإيرانية، الادميرال حسين خانزادي، قد أعلن يوم الأحد الماضي أن القوة البحرية سوف تدشن حتى نهاية العام الإيراني الجاري (العام الإيراني ينتهي في 20 آذار/ مارس) ثلاث مدمرات وهى سهند ودنا ودماوند