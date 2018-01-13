إنطلاق مؤتمر البرلمانات الاسلامية في إيران بمشاركة 44 دولة

انطلاق أعمال المؤتمر الثالث عشر لبرلمانات الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي

انطلقت، صباح السبت في العاصمة الأيرانية طهران، أعمال المؤتمر الثالث عشر لبرلمانات الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي علي مستوي الخبراء بمشاركة ممثلين عن 44 دولة.

وقال عضو اتحاد البرلمانات الإسلامية عبدالرضا عزيزي في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) السبت: “يشارك في هذا الاجتماع 16 رئيسا للبرلمان إلى جانب 14 مساعد رئيس وعدد من رؤساء مجموعات الصداقة البرلمانية في منظمة التعاون الاسلامي”.

وأضاف أن عددا من الوفود البرلمانية وصلت الاربعاء الماضي الي طهران و سيصل باقي رؤساء البرلمانات الاسلامية هذه الليلة. وتابع قائلا إن اجتماع مؤتمر البرلمانات الإسلامية سيعقد كل عام في احدى الدول الاسلامية لتناول مختلف القضايا المهمة للدول الاسلامية، سيما القضية الفلسطينية.

ويستمر الاجتماع لخمسة أيام ويعقد السبت والأحد على مستوي اللجان التابعة بما فيها اللجنة الدائمة لفلسطين والاجتماع الاستشاري بين الامناء العامين في البرلمانات الاسلامية واجتماع استشاري لمجموعة الدول العربية و اللجنة الخاصة بالشؤون السياسية والعلاقات الخارجية.

ويترأس رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني اللجنة العامة في اليوم الثالث كما سيعقد اجتماع النساء المسلمات في نفس اليوم. وأوضح ان المؤتمر سيختتم اعماله يوم الاربعاء القادم باصدار بيان.

يأتي انعقاد المؤتمر عقب انعقاد مؤتمر قمة منظمة التعاون الأسلامي في تركيا على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشهر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل