إنفجارات في القدس.. غزة: 32 شهيدا و 261 جريحا

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، إن عدد ضحايا العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، قد ارتفع إلى 32 شهيدا وأكثر من 261 جريحا، واستشهد مواطنان، صباح اليوم -ثالث أيام العدوان- وأصيب 8 في قصف جوي اسرائيلي استهدف أحد المنازل المدنية بمخيم جباليا.

وتمكنت طواقم الاسعاف والدفاع المدني من انتشال جثماني الشهيدين ضياء البرعي وأحمد عفانة.

وشنت الطائرات الاسرائيلية صباح اليوم، سلسلة غارات تركزت في محافظات جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر اعلام فلسطينية، إن الطائرات الحربية الاسرئيلية قصفت منزلين برفح ما أدى لاصابة ستة مواطنين بجراح قبل أن تعاود الطائرات قصف بلدة القرارة شرق خان يونس جنوب القطاع .

وانهت طواقم الدفاع المدني انتشال جثامين الشهداء برفح، حيث تمكنت من انتشال ثمانية شهداء بينهم ثلاث نساء وطفل.

انفجارات في القدس

ودوًّت صفارات الإنذار صباح اليوم الأحد في القدس المحتلة وسمعت أصوات انفجارات في الأجواء وذلك للمرة الأولى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "اسرائيل اليوم" العبرية، ان صاروخين أطلقا تجاه القدس وتم اعتراضها فوق جبال غربي القدس.

ولم تفصح أي جهة اسرائيلية عن حصيلة الضحايا او الاصابات بين المستوطنين حتى الآن.

الجهاد الإسلامي تطلق 580 صاروخا

من جانبه قال جيش الإحتلال الاسرائيلي اليوم الأحد، إن القبة الحديدة اعترضت 97% من الصواريخ الفلسطينية المطلقة من قطاع غزة.

وكانت حركة الجهاد الاسلامي أطلقت 580 صاروخا حتى صباح اليوم ، وفقاً لما صرح به الناطق الإعلامي لجيش الاحتلال.

يذكر أن نظام القبة الحديدية تم العمل به لأول مرة في عام 2011، وهو نظام اسرائيلي لاعتراض الصواريخ مدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية يعمل على إطلاق صواريخ موجهة لضرب الصواريخ القادمة، حيث كانت نسبة نجاحه 85% ومن ثم زادت النسبة لتصبح 90% في حرب غزة عام 2012.