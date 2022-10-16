إنفجارات في "كييف".. وأوكرانيا تقصف "بيلغورود" الروسية

سمع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية "كييف"، اليوم الأحد، تزامنا مع إعلان حالة التأهب الجوي في العاصمة.

وتم التحذير من غارات جوية، اليوم الأحد، في جميع مناطق أوكرانيا تقريبًا، وفقًا للإدارات العسكرية الإقليمية.

وأعلنت القوات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في الأجزاء الوسطى والجنوبية والشرقية من البلاد، وتم نشر المناطق المعلن عنها في حالة التأهب الجوي على الخريطة بواسطة الطبعة الأوكرانية من "كليمنكو تايم" Klimenko Time مع توضيح المناطق التي تصدر فيها الإشارات.

وتشمل حالة التأهب للغارات الجوية جميع مناطق أوكرانيا تقريبا، بما في ذلك العاصمة كييف.

16 انفجارا في بيلغورود

كما هزت انفجارات وسط مدينة بيلغورود الروسية، اليوم الأحد، حيث أفادت وكالات أنباء، بسماع دوي 16 انفجارا، مع تشغيل نظام الدفاع الجوي فوق المدينة.

وتفاوتت أصوات الانفجارات في "بيلغورود"، بين الهادئ إلى مرتفع جدًا، وقال حاكم المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف إن شخصين، حسب المعلومات الأولية، أصيبا نتيجة قصف أوكرانيا لبيلغورود.

وسجلت أنظمة "إس-300في4" المنتشرة في منطقة بيلغورود رقما قياسيا عالميا في مدى تدمير الهدف، حيث أسقطت مقاتلات سو-24 وسو-27 الأوكرانية على مسافة 217 كيلومترا.

وحاولت سو-27 التابعة للقوات الجوية الأوكرانية شن هجوم صاروخي على أهداف في روسيا، باستخدام أسلوب "القفز" كما أطلق عليه السكان المحليون. كانت القاذفة والمقاتلة في الخطوط الأمامية تتحرك على ارتفاعات منخفضة للغاية، وترتفع فقط لإطلاق الصواريخ وتنزل مرة أخرى بعد ذلك مباشرة.

خلال هذه "القفزة"، تمكن المدفعيون الروس من ضرب الهدفين على مسافة بعيدة، حسب مجلة "ميلاتري ووتش".

تم تسجيل الرقم القياسي السابق بواسطة نظام إس-400 الروسي، الذي أسقط في مارس/آذار، سو-27 أوكرانية فوق مقاطعة كييف على مسافة 150 كم.

وكتب المحافظ على تلغرام: "لقد تم القصف. أنا أتجول في منطقة المدينة ومنطقة بيلغورود. بناء على النتائج، سأشارك المعلومات بالتأكيد. حسب المعطيات الأولية، هناك جريحان".

وبحسب تقارير تم استهداف أراضي مطار بيلغورود.

وأفاد مكتب الأمن الفيدرالي، في وقت سابق، أن عدد الهجمات الأوكرانية على مناطق بيلغورود وبريانسك وكورسك ازداد بشكل كبير منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول.

إنفجارات في خيرسون

من جهة أخرى أكدت وزارة الدفاع الروسية التصدي لهجوم أوكراني على خيرسون، وسمع دوي 4 انفجارات في منطقة نوفاكاخوفكا بخيرسون

وأفادت وكالة "ريا نوفوستي" بأن القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك بـ3 صواريخ من طراز "هيمارس". واستهدف القصف الأوكراني مبنى إدارة مدينة دونيتسك، وأضاف بأنه خلال 24 ساعة سقطت على دونيتسك حوالي 300 قذيفة وصاروخ، وأسفر القصف عن قتيل و6 إصابات.