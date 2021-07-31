إنقاذ شاب عراقي حاول الانتحار امام والدته (شاهد)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصورا لمحاولة شاب عراقي الانتحار.

وانقذت فرق النجدة والدفاع المدني العراقية الشاب اليوم السبت، وهو في على جسر عال في مدينة الديوانية، وسط تجمهر المواطنين حاولوا إقناعه بعدم الإقدام على ذلك، كانت بينهم والدته التي أجهشت بالبكاء متوسلة إياه.

وجاء إنقاذ الشاب بعد التدخل السريع لفرق النجدة والدفاع المدني المختصة التي وصلت لمكان التجمع.

ويظهر من الفيديو قيام مجموعة من المارة بفرش قطع بلاستيكية ضخمة وبوسترات إعلانية كبيرة أسفل الجسر، كي يسقط عليها في حال قفزه.