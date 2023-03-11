إنقاذ 1000 مهاجر غير شرعي في ليلة واحدة بتونس

البوابه - تمكن خفر السواحل في تونس إنقاذ أزيد من 1000 مهاجر في ‏ليلة واحدة فقط وذلك قبالة السواحل الشرقية للبلاد من خلال إحباط 25 عملية هجرة غير شرعية.

وأنقذ خفر السواحل 54 تونسيا و 954 من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء، وفق لتصريحات المتحدث الرسمي بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس.

ووصف نبيل عمار وزير خارجية تونس، أن أزمة المهاجرين الأفارقة في تونس مفتعلة، مجددا التأكيد أن تونس دولة ذات سيادة ومسؤولة على سلامة كل من يعيش على أرضها.

فيما اعتبر البعض تصريحات رئيس تونس قيس سعيد التي أدلى بها حول المهاجرين غير الشرعيين في بلاده، المنحدرين من دول أفريقية "عنصرية" حيث هاجم سعيد، في 21 فبراير الماضي، ما وصفه بـجحافل المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى، الذين يتسببون في انتشار الجريمة ، ويمثلون تهديدا للتركيبة السكانية في البلاد.

