إنهاء حالة الإنذار للجيش العراقي في البلاد

على الرغم من استمرار الاحتجاجات الشعبية في العاصمة بغداد، قررت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، إنهاء حالة الإنذار وإعادتها إلى حالتها الاعتيادية.

وقالت مصادر أمنية عراقية إن ”وزارة الدفاع قررت إنهاء حالة الإنذار (ج) لقطعات الجيش وإعادتها إلى حالتها الاعتيادية، نظرًا لاستقرار الوضع الأمني في جميع المحافظات“، وفق وسائل إعلام محلية.

ويأتي قرار إنهاء حالة الإنذار على الرغم من استمرار الاحتجاجات الشعبية، فقد شهدت بغداد، ليلة أمس احتجاجات شعبية في مدينة الصدر وساحة عدن والشعلة، مع قطع خدمة الإنترنت مجددًا في العاصمة ومحافظات الجنوب، التي تمت إعادتها صباح اليوم الأربعاء، لكن الخدمة ما زالت ضعيفة جدًا ومتقطعة، إضافة إلى حظر أغلب مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي

وكان آلاف المحتجين العراقيين تظاهروا في بغداد والمدن الجنوبية منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، للمطالبة بإصلاح الأوضاع الاقتصادية، وتوفير فرص عمل للعاطلين، وشهدت التظاهرات مقتل 100 شخص وإصابة 6 آلاف آخرين، بسبب الصدامات مع القوات الأمنية، فيما تحولت مطالب المتظاهرين، بعد قمعهم إلى إسقاط النظام وتغيير الحكومة الحالية.