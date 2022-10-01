إنهيار مبنى كبير وسط بغداد

انهار مبنى كبير مكون من 4 طوابق، بساكنيه، اليوم السبت في منطقة الكرادة وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقالت مصادر، إن فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ 13 شخصا، وأنها ما زالت تعمل على انقاذ المحاصرين تحت الأنقاض

وذكرت مديرية الدفاع المدني العراقية، عبر فيسبوك، "فرق إنقاذ الدفاع المدني تتعامل مع حادث انهيار بناية في منطقة الكرادة وتواصل أعمال الإنقاذ للمحتجزين فيها"، مشيرة إلى أنه "تم إنقاذ 13 مواطنا".

وأشارت إلى أن "فرق الدفاع المدني تواصل جهدها لإنقاذ المواطنين من ضحايا بناية المختبر الوطني في منطقة الكرادة ساحة الواثق".

وتفتقر معظم البنايات في بغداد التي يبلغ عدد سكانها نحو عشرة ملايين نسمة، لإجراءات السلامة ما يسبب وقوع حوادث وسقوط ضحايا، بينما تشهد مراكز تجارية رئيسية في بغداد حرائق تؤدي أحيانا إلى إصابات بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة.



