إيرانيات يخاطبن العالم من أسوأ سجون إيران

كتبت أربع ناشطات إيرانيات خطابا من داخل سجن إيفين سيء السمعة، ينتقدن فيه قمع النظام الإيراني للصحفيين، والسياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان وتلفيق تهم واهية لهم.

وانتقدت الناشطات أحوال سجن إيفين الذي يقبعن فيه، وأشرن في الوقت نفسه إلى الأحكام الطويلة التي صدرت بحقهن.

ويعتبر سجن إيفين أسوأ سجون في إيران، وقد تحدثت العديد من التقارير عن أساليب التعذيب المتنوعة الذي تستخدمها إدارة السجن ضد السجناء.

وكانت اثنتان من الناشطات قد اعتقلا العام الماضي خلال تظاهرة لعمال مصنع "هفت تبة" للسكر احتجاجا على عدم تقاضيهم رواتبهم، في محافظة خوزستان الغنية بالنفط.

أما الناشطتان الأخريان فقد تم اعتقالهما في مايو الماضي بطهران، أثناء تغطيهما لمسيرة عمالية سلمية احتفالا بيوم العمال العالمي.

وقالت الباحثة الحقوقية شاديار عمراني لموقع راديو فردا إنها تعتقد أن خطاب الناشطات المسرب يحمل أربعة جوانب استثنائية، إذ أنه موجه في المقام الأول للشعب الإيراني مباشرة وليس للنظام الإيراني.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الرسالة تسلط الضوء على المعايير المزدوجة للنظام الإيراني في الملاحقة القضائية ضد الناشطين السياسيين، والعماليين، والمدنيين، بينما يتعامل النظام برفق مع الفاسدين المتورطين في قضايا المالية، بحسب عمراني.

وأضافت عمراني أن الخطاب يكشف سياسة النظام الإيراني في دعم القطاع الخاص ضد العمال الكادحين الذين يطالبون بأجورهم، وبظروف عمل أفضل، والحق في الإضراب وإنشاء النقابات العمالية المستقلة.