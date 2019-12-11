إيران: أحبطنا هجوما إلكترونيا "كبيرا جدا"

قال محمد جواد آذري جهرمي وزير الاتصالات الإيراني اليوم الأربعاء إن بلاده أحبطت هجوما إلكترونيا كبيرا شنته حكومة أجنبية على البنية التحتية الإيرانية، وذلك بعد شهرين من تقارير عن عملية إلكترونية أمريكية ضدها.

كان مسؤولون أمريكيون قد أبلغوا رويترز في أكتوبر تشرين الأول أن الولايات المتحدة نفذت ضربة إلكترونية سرية على إيران بعد الهجمات التي وقعت في 14 من سبتمبر أيلول على منشأتي نفط سعوديتين، والتي اتهمت واشنطن والرياض طهران بالمسؤولية عنها. ونفت إيران الضلوع في الهجمات التي أعلنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران المسؤولية عنها.

وقال آذري جهرمي لوكالة مهر شبه الرسمية للأنباء “واجهنا في الآونة الأخيرة هجوما منظما للغاية برعاية دولة على البنية التحتية للحكومة الإلكترونية تم … صده من قبل الدرع الأمني للشبكة الوطنية للمعلومات”.

وأضاف “هذا الهجوم كان كبيرا جدا”، وذكر أنه سيتم الكشف لاحقا عن التفاصيل.

ولم يتضح ما إذا كان آذري جهرمي يشير إلى الهجوم الإلكتروني الذي قال مسؤولون أمريكيون إنه وقع في أواخر سبتمبر أيلول واستهدف تعطيل قدرة طهران على نشر “الدعاية”.

كان آذري جهرمي قد قال ردا على تقرير أكتوبر تشرين الأول عن هجوم إلكتروني “يبدو أنهم شاهدوا حلما”.

وفي أواخر سبتمبر أيلول قامت إيران بمراجعة إجراءات الأمن في منشآتها الرئيسية للنفط والغاز في الخليج بما في ذلك الاستعداد للتصدي للهجمات عقب تقارير إعلامية ذكرت أن واشنطن تدرس هجمات إلكترونية محتملة على طهران.

وسلطت أنباء الضربة الإلكترونية الأمريكية الضوء على مدى سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب للتصدي لما تراه عدوانا إيرانيا دون تصعيد الأمر إلى صراع عسكري صريح.