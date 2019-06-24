إيران: إسقاط الطائرة المسيّرة الأمريكية كان "ردا صارما" ويمكن تكراره

وصفت إيران اليوم الاثنين إسقاطها لطائرة مسيّرة أمريكية في الخليج الأسبوع الماضي بأنه “رد صارم” على الولايات المتحدة وحذرت من أنه قد يتكرر.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن قائد البحرية الأميرال حسين خانزادي قوله: “شهد الجميع إسقاط الطائرة المسيرة… بإمكاني التأكيد لكم أن هذا الرد الصارم يمكن تكراره والعدو يعرف ذلك”.

وعقب إسقاط الطائرة الأمريكية، أفادت تقارير إعلامية أمريكية السبت أن الولايات المتحدة نفذت هجمات إلكترونية على أنظمة لإطلاق الصواريخ وعلى شبكة تجسس إيرانية.

وألغى الرئيس الأمريكي في اللحظة الأخيرة ضربات انتقامية مقررة على إيران باعتبارها ستكون “غير متناسبة” مع إسقاط الطائرة دون طيار، لكن موقع “ياهو نيوز” وصحيفة “واشنطن بوست” أفادتا أنه سمح سرا بتنفيذ هجمات إلكترونية على الأنظمة الدفاعية الإيرانية.

وذكرت “واشنطن بوست” أن إحدى الهجمات استهدف حواسيب تستخدم للتحكم بعمليات إطلاق الصواريخ والقذائف. كما ذكر موقع “ياهو نيوز” أنّ هجوما إلكترونيا آخر استهدف شبكة تجسس إيرانية مكلفة مراقبة عبور السفن في مضيق هرمز.

وأشارت “واشنطن بوست” إلى أنّ هذه الهجمات الإلكترونية مخطط لها منذ عدّة أسابيع، واقترحها بالأساس عسكريون أمريكيون ردا على الهجمات التي وقعت منتصف حزيران/يونيو ضدّ ناقلتي نفط في مضيق هرمز. وتتهم واشنطن طهران بهذه الهجمات، وهو ما تنفيه إيران. (وكالات)