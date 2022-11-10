إيران: إنجاز جديد في "الصناعات الصاروخية"

أعلنت إيران، اليوم الخميس، عن إنجاز عسكري جديد في مجال تطوير الصناعات الصاروخية.

وأكد الحرس الثوري الإيراني، على لسان قائده أمير علي حاج زاده، أنه تم تطوير أول صاروخ باليستي محلي أسرع من الصوت.

ويرى "حاج زاده"، أن الصاروخ الجديد يمتلك مواصفات عالية، وسيمر عبر جميع أنظمة اختبار الدفاع الصاروخي، وأنه من الصعب على أي تقنية مواجهته خلال العقود المقبلة.

وقال: "إن الإمكانيات المتطورة التي يحملها الصاروخ الباليستي الجديد، تمثل حلا ناجحا لتدمير الأنظمة المضادة للصواريخ لدى الأعداء"

وشدد "حاج زاده" على أن الصاروخ الباليتسي الجديد المصنوع محليا، يمثل قفزة كبيرة في إنتاج الصواريخ.