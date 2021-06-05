إيران: اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية

أعلن وزير الأمن الإيراني أنه تم اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 18 يونيو الجاري.

وأكد الوزير الإيراني، أن جهود المسؤولين الأمنيين والقضائيين والعسكريين والسياسيين، تهدف إلى اقامة انتخابات حماسية وسليمة ومن دون أحداث جانبية وبمشاركة شعبية واسعة.

وفي تصريح له من مدينة إيلام جنوب غربي إيران، على هامش المشاركة بمراسم إحياء الذكرى السنوية الـ32 لرحيل الإمام الخميني، قال علوي إنه "لم تتم الإفادة عن أي حالة مناهضة للأمن في البلاد لغاية الآن، وهناك تنسيق كامل بين جميع القوى الأمنية والاستخبارية والقضائية والعسكرية والسياسية لإجراء الانتخابات".



واعتبر وزير الأمن الإيراني أن "المشاركة القصوى في الانتخابات القادمة تجسد اقتدار ووفاء الإيرانيين للجمهورية الإسلامية وتعزز قدرة البلاد على الصعيد الدولي"، مضيفا أن "المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات من شأنها أن تبث اليأس لدى الأعداء وترسخ عزة ورفعة إيران".